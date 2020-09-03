انجامينا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسالتقى المشير إدريس ديبي اتنو، بمدينة ام جرس، المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوركينافاسو، تيري هوت .وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد، اليوم، أن المبعوث البوركيني يحمل رسالة شفهية من رئيس جمهورية بوركينافاسو، روك مارك كرستيان كابوري، إلى نظيره التشادي تتعلق بسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وأضاف الموقع أن اللقاء بين الجانبين تناول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة بين دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.// انتهى //02:06ت م0277