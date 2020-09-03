نواكشوط 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن انتشار جائحة كوفيد 19، وما نشأ عنه من أضرار جسيمة على كافة المستويات، محليًا وعالميًا، أفرز واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا بالغ الخطورة والتعقيد.وأضاف ولد الغزواني خلال خطاب ألقاه اليوم، وأعلن خلاله عن إطلاق برنامج اقتصادي تكاملي، أن جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصاد البلاد، بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام، وكذلك بما ترتب عليها من تقلص المداخيل الضريبية وتعاظم النفقات وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية.وشدد على أن الجائحة كشفت عن ضعف هيكلي حاد في منظومة البلاد الاقتصادية، كما أبانت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي.// انتهى //02:18ت م0280