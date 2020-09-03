نيروبي 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسجدد وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغي، التأكيد عزم الحكومة على تفكيك الشبكات الإرهابية المتواجدة في البلاد.وأفاد الوزير الكيني في تصريحات اليوم، أن الطريقة الوحيدة لمنع الإرهابيين من تهديد نمط عيش الكينيين تتمثل في تشديد الخناق على شبكات تمويل الإرهاب، معلنًا في السياق عن إصداره أمرًا بتجميد أموال وممتلكات تعود لتسعة أشخاص يشتبه في علاقاتهم بتمويل أنشطة إرهابية في كينيا.من جهة أخرى، أعرب وزير الداخلية الكيني عن تعازيه لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية، مشيدًا في الوقت ذاته بالعناصر الأمنية الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية للمواجهة.وشكلت كينيا منذ سنة 2013 هدفًا للعديد من الهجمات الإرهابية، من قبل جماعة الشباب الإرهابية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.// انتهى //03:38ت م0285