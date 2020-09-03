ينبع 13 محرم 1442هـ الموافق 02سبتمبر 2020م واسعقد اليوم المجلس المحلي بمحافظة بدر أجتماعا بمقر مركز التنمية الاجتماعية برئاسة رئيس المجلس عبد اللطيف بن رشيد الصبحي وبحضور أعضاء المجلس و بحث عدد من المواضيع لعقد اجتماع وورشة عمل مع المختصين في البلدية وفرع المياه لأيجاد الحلول العاجلة والدائمة لمشكلة المياه حول ميدان البئر وطريق الملك عبدالله وصيانة الأسفلت في تلك المنطقة .وناقش المجلس موضوع تقاطع شارع الشهداء مع شارع الملك عبدالعزيز والأعمال الجارية فيه و موضوع رمي مخلفات وأنقاض البناء في منطقة المفرق وغرب وشمال مخطط الغزلاني وأهمية تنظيف هذه المواقع وتخصيص مواقع لرمي الأنقاض .كما أقر المجلس معالجة وضع مناهيل خطوط الخدمات في طريق الملك فهد وجميع الشوارع وإنارة طريق الدقيقة واستكمال جسر الحماية من السيول في قرية الفارعة واستكمال انارة طريق المسلخ. وأهمية استكمال مبنى المركز الحضاري ومقترح مراقبة المطاعم الكترونيا.وأكد رئيس المجلس أن المجلس يحرص على أداء مهامه واختصاصاته ويرحب بأي مقترحات او ملاحظات من أهالي المحافظة ومراكزها وقراها - الواقعة في نطاق أعماله - وتخص الخدمات البلدية.// انتهى //04:33ت م0286