طرابلس 15محرم1442 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، جهود رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في ظل انتشار وباء كورونا مع الإعلان عن عودة الدراسة في كافة المدراس الثانوية من أجل استكمال العام الدراسي ، مبينة جولات السراج في عدة مدارس بالعاصمة لمتابعة أحوال الدراسة في ظل ارتفاع اعداد وباء كورونا والذى تعدى 15.880 مصاب ، في ظل قلق أممي من تفشى الوباء .وأشارت الصحف إلى معاناة المواطنين في العاصمة وعدد من المدن فى الغرب والجنوب بسبب انقطاع الكهرباء يوميا 21 ساعة مما ادى الى انقطاع التيار عن ابار النهر الصناعي وبالتالي انقطعت المياه عن مدن الساحل والعاصمة دون أي حلول تذكر من المجلس الرئاسي تجاه هذه الأزمات التي ادت الى خروج المواطنين الى مظاهرات في كافة المدن تعبيرا عن الغضب وتردى الوضع المعيشي.ونقلت الصحف تصريحات الممثلة الدائمة لأمريكا لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، وقولها إن «ليبيا في منعطف حرج»، معلنة ترحيبها بإعلاني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 21 أغسطس، وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، واستئناف عمليات قطاع النفط، والعودة إلى المحادثات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة».وتناولت الصحف لقاء رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وأكدا أهمية الذهاب إلى حوار سياسي في ليبيا خلال أسرع وقت ممكن «نظرًا للظروف الخطيرة داخل البلاد حاليًا،وقدمت وليامز شكر الأمم المتحدة إلى تونس على دعمها المستمر لجهود البعثة الأممية، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي شدد على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية سلمي وسياسي.وعرجت الصحف على تصريحات رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، ودعوتها إلى العودة إلى العملية السياسية قبل ضياع الفرصة الهشة التي أحدثها التوقف غير الرسمي للأعمال العدائية، مشيرة إلى أن تجدد النشاط السياسي في الغرب والشرق مكّن من ظهور فئة تدعو إلى التغيير بغية التوصل إلى حل ليبي - ليبي، لاستعادة سيادة البلاد والنأي بأنفسهم عن الصراعات الإقليمية والدولية.// انتهى //07:16ت م0007