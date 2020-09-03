كانبيرا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي ان الاقتصاد الاسترالي سجل فائضًا تجاريًا قدره 4.607 مليار دولار استرالي في شهر يوليو 2020م الماضي.واوضح البيان ان هذا الفائض يعتبر انخفاضا بنسبة 43% عن الفائض الذي سجل في شهر يونيو الذي سبقه وكان انذاك 8.149 مليار دولار استرالي.// انتهى //07:16ت م0008