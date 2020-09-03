اقتصادي / استراليا تسجل فائضًا تجاريًا قدره 4.607 مليار دولار استرالي في شهر يوليو الماضي

الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
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كانبيرا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي ان الاقتصاد الاسترالي سجل فائضًا تجاريًا قدره 4.607 مليار دولار استرالي في شهر يوليو 2020م الماضي.
واوضح البيان ان هذا الفائض يعتبر انخفاضا بنسبة 43% عن الفائض الذي سجل في شهر يونيو الذي سبقه وكان انذاك 8.149 مليار دولار استرالي.
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