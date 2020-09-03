سول 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسارتفع حجم أنشطة التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية في يوليو بنسبة 8ر15%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا التي أجبرت أعدادا كبيرة من الأشخاص على البقاء في منازلهم.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاءات الكورية أن قيمة المعاملات الإلكترونية في ذلك الشهر بلغت 96ر12 تريليون وون (9ر10 مليار دولار)، بزيادة 76ر1 تريليون وون عن الشهر نفسه من العام الماضي.وأظهرت البيانات أن المبيعات عبر الإنترنت للسلع ذات الاحتياج اليومي ارتفعت بنسبة 48% في يوليو على أساس سنوي.// انتهى //07:43ت م0012