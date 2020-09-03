الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لنائب أمير الكويت.القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو.ولي العهد يبحث مع جونسون المستجدات ويهنّئ المشيشي.نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة.خالد الفيصل يستقبل السفير الفرنسي.أمير الرياض يلتقي السفير الأفغاني.سعود بن نايف يطالب بالتوسع في مشروعات جودة الحياة.مناقشة الجهود المحلية والعالمية لتعافي السياحة بعد كورونا.فيصل بن مشعل: رؤية 2030 استهدفت تطوير صناعات التمور."الصحة".. كورونا في وضع مستقر وجاهزون لأي تطورات.حد الحرابة لمستهدفي مسجد الدالوة.الحكم على «خاطفة الدمام» بالقتل تعزيراً.سيارات مختبئة في مواقف المولات.حملة توعوية لدعم مرضى الزهايمر.للمرة السادسة.. الحوثي يرفض مبادرات تسهيل تدفق الوقود.تحليلات إسرائيلية: التفاهمات مع حماس هشة ولن تطول.سحـق الإنسانية في إيـران.// يتبع //08:19ت م0013