وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( علاقات تاريخية ومواقف ثابتة) : رسم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، مع كبير مستشاري فخامة الـرئيس الأمريكي الـسيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، ملامح مشهد يعود تاريخه لأكثر من 75 عاما منذ اللقاء التاريخي بين الملك المؤسس - رحمه الله- والرئيس الأمريكي روزفيلت، لتستديم بعدها علاقات إستراتيجية تاريخية على مختلف الأصعدة التجارية والصناعية والتعليمية والبحثية والأمنية، وكذلـك الـتعاون طويل الأمد بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والـدولـي ودعم مبادرات السلام التي من شأنها تحقيق تلك المفاهيم.وأضافت أنه حين نمعن في تفاصيل اللقاء الـذي تم بين سمو ولـي العهد - حفظه الله- وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وما جرى خلاله من بحث الـشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وما تم من بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلـي لتحقيق الـسلام الـعادل والدائم.وبينت أن فهذه المعطيات الآنفة هـي دلالات علـى ثبات تلـك الـعلاقة الـسعودية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بإرساء الـسلام في الـشرق الأوسط، كما يأتي الرفض لكل السلوكيات الـصادرة عن الـدول الراعية لـلإرهاب وتسعى لـزعزعة أمن المطقة، كوجه آخر لمواقف الدولتين المشتركة والرافض لتلك التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة، وكذلك ضرورة أن يتم منع هذه الـدولـة الـراعية لـلإرهاب من شراء الأسلـحة وإمداد أذرعها في المنطقة بمزيد من الـتسلـيح والأموال لتستمر في مفاقمة هذه المخاطر الإرهابية الـتي يفتعلها نظام طهران عن طريق ميليشياته تحقيقا لأجنداته المشبوهة في المنطقة.وختمت:ويعكس ما ذكره صاحب الـسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية من أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملـكة لـلـرحلات الجوية الـقادمة لـدولـة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلـى كافة الـدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلـى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية، تأكيدا آخر على ثبات مواقف المملكة من مختلف القضايا الإقليمية بما يحقق السلام في المنطقة والعالم.// يتبع //08:19ت م0015