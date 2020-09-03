عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله -, تضمن نشاطاً للرياح وسحب رعدية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء .
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08:30ت م
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