المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله -, تضمن نشاطاً للرياح وسحب رعدية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء .//انتهى//08:30ت م0018