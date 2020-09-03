أبوظبي 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينرج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات .واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //09:31ت م0023