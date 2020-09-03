سياسي / عبدالله بن زايد يبحث هاتفيًا العلاقات الثنائية مع وزير خارجية النمسا
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
أبوظبي 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينرج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات .
واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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