الطائف 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بالطائف يوم غدٍ، درساً بعنوان "تبسمك في وجه أخيك صدقة " بعد صلاة العشاء بجامع بن معمر.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:45ت م0025