القاهرة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر أي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح إقامة دولته المستقلة، ومطالبته الجانب الإسرائيلي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية تقوض من فرص إحلال السلام.وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية.وتناقلت الصحف تسجيل وزارة الصحة 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 21 حالة وخروج 798 متعافيًا من المستشفيات يوم أمس ، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بمصر إلى 99280 إصابة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 وفاة.وسلطت الضوء على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رسميا تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة والبدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق.ونوهت إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفي أديب ، بدأ أمس مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حصوله على تعهد من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة قياسية أقصاها أسبوعان.ولفتت إلى أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على الأطراف في ليبيا لإنهاء الأزمة السياسية، وتحييد عائدات النفط من خلال إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في البلاد.وتحدثت صحف مصر اليوم، عن إعلان بريطانيا منح 119 مليون جنيه إسترليني للدول النامية التي تواجه وباء فيروس كورونا المستجد والمجاعة، مع تعهدها بالعمل على بناء إجماع دولي قوي لمواجهة التداعيات المدمرة للفيروس والنزاعات وظاهرة تغير المناخ.// انتهى //10:07ت م0030