بيروت 15 محرم 1442 هـ الموافق 3 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالزيارة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى بيروت في حين أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب استشاراته غير الملزمة مع الكتل النيابية للتشاور بشأن شكل الحكومة الجديدة.وتحدثت عن تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، تمسك الجامعة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية، التي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.وأشارت صحف الخميس إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس مع نظيره العراقي برهم صالح إن العراق يواجه تحديين رئيسيين هما تنظيم داعش الإرهابي والتدخل الأجنبي مشدداً على دعم بلاده المستمر للعراق.وأخبرت عن إصابة شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.ولفتت الانتباه إلى تحذير مجلس الأمن الدولي من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات التابعة لحكومة الوفاق بحق المتظاهرين السلميين في العاصمة الليبية طرابلس.وتطرقت إلى إعلان الولايات المتحدة أمس إنها ستلزم الديبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.// انتهى //10:08ت م0031