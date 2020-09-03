نجران 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأطلق المدير العام لتعليم نجران‬ الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي،أمس، غرفة عمليات التعليم عن بُعد في منصة مدرستي‬،التي تهدف إلى تقديم الخدمات في الدعم الفني والقبول والتسجيل وأساليب التعليم عن بُعد.وتستهدف الغرفة المشرفين والمشرفات والقادة والقائدات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ويتم تلقي جميع الاستفسارات عبر غرفة عمليات التعليم عن بُعد وتقديم الدعم والمساعدة ،إضافة إلى الخدمات الإرشادية المتخصصة نفسية، تربوية، سلوكية، أسرية.// انتهى //10:25ت م0036