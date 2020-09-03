عام / الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
نجران 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار ،حبونا، وخباش ، ويدمه،وشرورة،وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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10:29ت م
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