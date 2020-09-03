اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
طوكيو 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
بلغ المؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم وأقوى مستوياته في ثلاثة عقود بالقيمة الدولارية، إذ عززت الآمال في المزيد من التحفيز الاقتصادي المحلي والعالمي المعنويات.
وارتفع المؤشر نيكي 0.94 % إلى 23465.53 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير .
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 % إلى 1631.24 نقطة وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.
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