طوكيو 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسبلغ المؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم وأقوى مستوياته في ثلاثة عقود بالقيمة الدولارية، إذ عززت الآمال في المزيد من التحفيز الاقتصادي المحلي والعالمي المعنويات.وارتفع المؤشر نيكي 0.94 % إلى 23465.53 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير .وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 % إلى 1631.24 نقطة وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.// انتهى //10:30ت م0038