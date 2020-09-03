عام / "شرح ثلاثيات البخاري" دورة علمية بالمنطقة الشرقية
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
الدمام 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، غداً بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، دورة علمية في "شرح ثلاثيات البخاري"، وذلك عبر البث المباشر على حساب "هداية" في تويتر بعد صلاة العصر.
وتأتي هذه الدورة التي تبدأ غداً وتستمر يومين، ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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10:41ت م
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