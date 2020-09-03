الدمام 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، غداً بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، دورة علمية في "شرح ثلاثيات البخاري"، وذلك عبر البث المباشر على حساب "هداية" في تويتر بعد صلاة العصر.وتأتي هذه الدورة التي تبدأ غداً وتستمر يومين، ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:41ت م0040