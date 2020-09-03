إسلام آباد 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، الخسائر الناجمة عن الأمطار والفيضانات التي تشهدها أنحاء مختلفة من باكستان، والتي أدت حتى الآن إلى سقوط 176 قتيلًا وإصابة العشرات وانهيار أكثر من 1300 منزل وتضرر عدة طرق .واهتمت بعزم القيادة السياسية والعسكرية على دعم السلطات المحلية في مدينة كراتشي لمساعدتها في التعامل مع الفيضانات والسيول التي شلت النشاط في هذه المدينة التي تعد مركز المال والأعمال.وركزت على مساعي باكستان لاستيفاء شروط مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" لشطبها من القائمة الرمادية للمجموعة.وتطرقت إلى حدوث ارتفاع نسبي في الإصابات اليومية لفيروس كورونا في باكستان بعد أن تراجعت إلى أدنى المستويات خلال الأسبوع الماضي.وأشارت إلى إعلان باكستان عن بدء المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية للقاح كورونا اعتبارًا من الشهر الجاري بالتعاون مع شركة صينية.وعرجت إلى تحديد السلطات الباكستانية ضوابط محددة للمصالح التعليمية تمهيدًا لفتحها مجددًا بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.// انتهى //11:00ت م0042