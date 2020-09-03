بغداد 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق يوم أمس .واعتبرت الصحف الزيارة التي دامت يومًا واحدًا تاريخية ,كونها تأتي في ظروف استثنائية وحساسة تعيشها المنطقة ، مبرزةً دورها في مساعدة العراق على مواجهة التحديات وتأكيد سيادته وسط التوتر الذي يعيشه الإقليم.ونوهت الصحف بالمحادثات التي أجراها ماكرون مع رئيس الجمهورية برهم صالح ومع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , مشيرةً إلى أهم ماورد في المؤتمرين الصحفيين المشتركين اللذين عقدهما ماكرون مع كل من صالح والكاظمي, ومن بينها تطلع البلدين لبناء شراكة ستراتيجية ولعب العراق دورًا محوريًا في المنطقة بما يحقق استقرارها.وتطرقت الصحف إلى أهمية الزيارة كونها تأتي في ظل جهود كبيرة يبذلها العراق من أجل إلحاق هزيمة نهائية بالإرهاب، والسيطرة على جائحة كورونا، مع مساع مستمرة لتأكيد السيادة والابتعاد عن شبح التوترات في المنطقة.وعرجت على موقف الكتل البرلمانية من التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات , لاسيما مايتعلق بفقرة توزيع الدوائر المتعددة.وتناولت اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في بغداد يوم أمس والذي تناول الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وجهود مكافحة فيروس كورونا وما خلفه من تأثيرات سلبية على القطاع الاقتصادي، وسبل حل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل .// انتهى //11:03ت م0043