عنيزة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأسهمت الدورات وورش العمل التي أقيمت عن بعد ضمن أسابيع موسم عنيزة للتمور التوعوية في تقديم الاستفادة لعدد من المزارعين والمهتمين.وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد عبدالعزيز الفريهيدي أن الموسم الذي أطلق مطلع أغسطس الماضي بدأ أسبوعه الأول بعنوان "أسبوع ريادة الأعمال" وتضمن لقاءً تعريفيًا عن برامج دعم الشباب بالتعاون مع لجنة شباب عنيزة، ومحاضرة بعنوان "مراحل تمويل الشركات الناشئة"، ومحاضرة بعنوان "التزامات التاجر".كما اشتمل الأسبوع الثاني تحت عنوان "أسبوع المزارع" على فعاليات بحضور قياسي وتضمن محاضرة بعنوان " سوسة النخيل الحمراء و الدليل الإجرائي لمكافحتها " ، ومحاضرة بعنوان " الجمعية التعاونية الزراعية ودورها الفعال بالمجتمع والخدمات المقدمة " ، ومحاضرة بعنوان " النخيل وخدمة ما بعد الحصاد " .فيما تضمن الأسبوع الثالث وهو أسبوع التصدير ورشة عمل عن بعُد بعنوان " التصدير لنمو أعمالك " بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات ، ومحاضرة بعنوان " أساسيات الريادة في التسويق ، بالإضافة إلى الأسبوع الرابع وهو " أسبوع صناعة التمور " واحتوى على محاضرة بعنوان " دور صندوق التنمية الزراعي في تمويل مصانع التمور " بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعي ، ولقاء مصنعي التمور عن بُعد .// انتهى //14:50ت م0127