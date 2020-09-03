طرابلس 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم عن تسجيل، 4 حالات وفاة و 617 حالة اصابة و 110 حالات شفاء.وأوضح المركز في بيان له ، أنه استلم أمس الأربعاء (3606) عينات موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس والذي فحص (1288) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن (118) عينة، ومختبر فرع المركز سبها (92) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1219) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراته (346) عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية (94) عينة، بالإضافة إلى فحص ( 42) عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة (7) عينات.وأشار المركز إلى أن نتائج العينات (2989) جاءت عينة سالبة، و (429) حالات إصابة جديدة و (188) حالات مخالطين.// انتهى //14:52ت م0128