جدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسواصل مهرجان تمور تربة الثالث، فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بساحة البلدية للاحتفالات وسط المحافظة، وواكبت هذه الفعاليات تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم، إضافة إلى المعارض المشاركة بالمهرجان التي تمثل عددًا من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد ناصر البدري، أن مهرجان تمور تربة الثالث الذي انطلق الأحد الماضي، وسط حضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية , يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع تربة، التي تتجاوز أكثر من 3000 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة.وأشار البدري إلى أن المهرجان الذي يستمر مدة شهر يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية، إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً إلى أنه ستقام العديد من المحاضرات والندوات خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطائها وارتباطها بالعادات والتقاليد في المملكة على مد العصور.وبين المدير التنفيذي أن المهرجان يسهم في تسويق منتج التمور وتحويل التمور من منتجٍ زراعي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز، وللتعريف بأنواع وأصناف التمور الموجودة في محافظة تربة، كذلك لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أرجاء المملكة .// انتهى //14:52ت م0129