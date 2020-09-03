عمان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وقد راجع العيادات أمس 540 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 162 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 115 مريضامن الأطفال وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 25 مريضا.كما تم استقبال 79 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 25 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 144 تحليلا لـ 39 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 26 صورة إشعاع لـ 14 مريضا، كما تم إعطاء 77 لقاحا لـ 30 مريضا، واستقبلت عيادة التغذية 18 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 4 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 305 وصفات طبية.// انتهى //15:08ت م0132