رياضي / الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس الاجتماع الأول للجنة التعليم بالأولمبي الآسيوي
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
ناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الخميس "عن بعد" , عدداً من الاقتراحات المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية.
وأكد سموه أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.
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15:09ت م
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