رياضي / الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس الاجتماع الأول للجنة التعليم بالأولمبي الآسيوي

الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
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الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
ناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي خلال ‏الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الخميس "عن بعد" , عدداً من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية.
وأكد سموه أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.
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15:09ت م
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