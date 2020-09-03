الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي خلال ‏الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الخميس "عن بعد" , عدداً من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية.وأكد سموه أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.// انتهى //15:09ت م0133