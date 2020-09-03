الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسعقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" لقاءً تعريفيا -افتراضيا- بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة بعنوان "مبادرات وبرامج هيئة تنمية الصادرات السعودية"، وذلك بحضور أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، وأمين عام الغرفة المهندس عبدالله أبو النصر، وعدد من مسؤولين "الصادرات السعودية" وبحضور عدد من المصدرين والتجار والمهتمين بمجال التصدير.وتناول اللقاء التعريف بهيئة تنمية الصادرات السعودية ومبادراتها، ودورها في تنمية الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى خدمات وبرامج الهيئة المقدّمة للمصدرين، ومن ضمنها برنامج حوافز التصدير وهي حزمة من الحوافز أطلقتها "الصادرات السعودية" بهدف تشجيع الشركات السعودية الحالية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها ومساعدتها في بناء وتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي.وفي ختام اللقاء فُتح المجال لنقاش مفتوح مع الحضور من المصدّرين والمهتمين بالتصدير لأخذ مداخلاتهم والإجابة عن كافة استفساراتهم.تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعدّ ضمن سلسلة لقاءات عقدتها "الصادرات السعودية" مع الغرف التجارية حيث التقت بغرفة القصيم، وغرفة جازان، وغرفة المنطقة الشرقية، بهدف تعزيز التواصل مع المصدرين والتجار وممثلي القطاع الخاص للتعريف بمبادرات الهيئة وخدماتها وجهودها في تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا.وترحب "الصادرات السعودية" بتلقي جميع الاستفسارات حول خدماتها عبر موقعها الالكتروني www.saudiexports.sa، والرقم الموحد 920007355 وقنوات التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:14ت م0135