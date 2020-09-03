جيزان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسعقدت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان اليوم، اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمود بن علي الأقصم، وذلك بمقر الجمعية.واستعرض خلال الاجتماع جدول الأعمال وما تضمنه من موضوعات شملت مناقشة اعتماد إعداد تطبيق للأسر المنتجة مع المستثمر، ومناقشة مرحلة الانتهاء من مشروع "إثمار" المطبخ الإنتاجي وتحديد جدول زمني للانتهاء منه وافتتاحه, إلى جانب استعراض اعتماد نظام الموارد البشرية المعد من الإدارة التنفيذية، وتشكيل لجنة للتوظيف، ومناقشة إعداد لائحة عامة لاستثمارات الجمعية واعتمادها وإقرارها من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير الفترتين المالية السابقة واعتماد ميزان المراجعة.// انتهى //15:18ت م0138