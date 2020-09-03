الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واستوج مدير معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم عبدالعزيز اللميلم، الفائزين في بطولة الأولمبياد لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) لمسافة 10م لفئة الممتاز، التي اختتمت اليوم في ميادين الرماية الدولية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني، وضابط مسابقات الرماية في حرس الحدود السعودي النقيب عبدالله هليل المجادعه.وحقق الرامي مسفر عبود العماري من القوات الجوية، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية ضغط الهواء بمجموع عام 618,9 نقطة، وحل حسين غويلي الحربي من القوات البرية (ثانياً) بمجموع عام 617,2 نقطة ، وجاء فايز صعفق العنزي، في ‏المركز الثالث بـ 603,8 نقاط.‏وفي منافسات المسدس ضغط الهواء، حصل الرامي عطالله نداء العنزي من حرس الحدود على المركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيق 580 نقطة، وحل محمد مانع العمري من القوات البرية في المركز الثاني بـ 575 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث سفر محمد الدوسري من القوات البرية، بـ 562 نقطة.// انتهى //15:19ت م0139