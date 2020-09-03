عدن 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس فعاليات الدورات التدريبية والمهنية لربات الأسر والأيتام ضمن مشروع "بذرة أمان" في محافظة عدن.ويتضمن المشروع عددا من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة المعجنات والحلويات وصناعة البخور والعطور وكذا التصوير والمونتاج.وأشار مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بعدن أيوب أبوبكر إلى أهمية الدورات في صقل مهارات الأمهات في المهن والصناعات اليدوية المدرة للدخل،حاثا المشاركات على الاستفادة من المشروع وتنمية مهاراتهن ليصبحن قادرات على مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الهادفة والتي تهتم بدعم وتمكين الأسر المحتاجة.وأوضح منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن عبدالله الطيار أن مشروع "بذرة أمان" يشمل عددا من الأنشطة المتنوعة والهادفة المتمثلة في توفير الإيواء والسلال الغذائية إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليمية الذي يستهدف على مدى عام 300 طفل من الأيتام و المتضررين بالنزوح بعدن والساحل الغربي.وأكدت مديرة المشروع إيمان الزبيري من جانبها أهمية هذه الدورات التدريبية في تعليم الأمهات مهن وصناعات تساعدهن على تأمين مصدر دخل دائم لهن لمواجهة متطلبات المعيشة، لافتة الانتباه إلى أن التدريب يستمر على مدى شهرين، يليها إطلاق 50 مشروعا صغيرا في مدينة عدن ومناطق الساحل الغربي وتسليم المتدربات أدوات متكاملة بما يمكن النساء ويجعلهن منتجات معينات لأسرهن.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:19ت م0140