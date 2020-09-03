مأرب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اشتمل التوزيع على 21 خيمة، و126 بطانية،و42 بساط، استفاد منها 126 نازحا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:20ت م0141