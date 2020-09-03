عام / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول ، على محافظات العلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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16:42ت م
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