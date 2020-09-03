المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول ، على محافظات العلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //16:42ت م0174