القاهرة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية في بداية الشهر الجديد بعد موجة ارتفاعات قوية سجلتها الأسهم خلال شهر أغسطس الماضي.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ٥٦٠ مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 35ر627 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 81ر11180 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس 70" بنسبة 0.78% ليسجل 26ر1849 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.44% لينهي التعاملات عند مستوى 22ر2748 نقطة .// انتهى //16:53ت م0176