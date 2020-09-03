الليث 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأطلق محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني, محفظة "فرصة" التمويلية، المقدمة من جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد لدعم الأسر المنتجة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية -الشريك الإستراتيجي-, بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية نايف بن عايد اليزيدي.وخصص بنك التنمية الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاقية محفظة تمويلية بمقدار مليوني ريال، وتسري لمدة ثلاثة أعوام , لدعم ورعاية وتمويل المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بمركز بني يزيد والقرى التابعة لها بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة ، بالإضافة إلى أن جمعية البر بني يزيد، لديها برامج تنموية، وتعد من التجارب المحلية القابلة للتطوير ولترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية.وبارك محافظ الليث هذه الاتفاقية من قبل جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد وبنك التنمية الاجتماعية الهادفة لتخصيص محفظة تمويلية على مدى ثلاثة أعوام بقيمة إجمالية قدرها مليونا ريال وتأتي في إطار انسجام الجمعية مع المبادرات الحكومية، التي تعزز قدرة المواطنين على تحقيق تطلعاتهم وتحقيق الاستقرار المنشود، مؤكداً أن برامج الأسر المنتجة سيكون لها أثر كبير في نجاح هذا البرنامج لما يتمتع به بنك التنمية الاجتماعية من ريادة وخبرة في برامج التمويل المتنوعة.//انتهى//16:55ت م0177