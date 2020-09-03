عام / سفير المملكة لدى تونس يستقبل رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
تونس 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالحميد الزار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.
ويُعدّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى جانب الاتحاد التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، من أبرز المؤثرين في الحياة السياسية بتونس.
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16:57ت م
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