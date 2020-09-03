تونس 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالحميد الزار.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.ويُعدّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى جانب الاتحاد التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، من أبرز المؤثرين في الحياة السياسية بتونس.// انتهى //16:57ت م0178