حائل 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأعلنت صحة حائل عن بدء العمل في وحدة المناظير في مستشفى حائل العام الذي تبلغ سعته ( 200 سرير ) حيث من المتوقع أن تستقبل وحدة المناظير المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات مايزيد عن ( 50 ) حالة شهرياً ، وهو ماسيُسهم إيجاباً بإذن الله في تقليص مدد الانتظار فيما يخص الإجراءات والتدخلات الطبية عبر المناظير في المنطقة بشكل عام .وستخدم الوحدة كل ما يتعلق بمناظير المريء والمعدة والقولون والمستقيم والقصبات وقسطرة تغذية المعدة وتوسيع المعدة بالبالون واستئصال البوليبات واستخراج الأجسام في القصبات وعلاج دوالي المرئ .// انتهى //17:05ت م0180