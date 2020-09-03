عام / بدء العمل في وحدة المناظير في مستشفى حائل العام
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
حائل 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت صحة حائل عن بدء العمل في وحدة المناظير في مستشفى حائل العام الذي تبلغ سعته ( 200 سرير ) حيث من المتوقع أن تستقبل وحدة المناظير المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات مايزيد عن ( 50 ) حالة شهرياً ، وهو ماسيُسهم إيجاباً بإذن الله في تقليص مدد الانتظار فيما يخص الإجراءات والتدخلات الطبية عبر المناظير في المنطقة بشكل عام .
وستخدم الوحدة كل ما يتعلق بمناظير المريء والمعدة والقولون والمستقيم والقصبات وقسطرة تغذية المعدة وتوسيع المعدة بالبالون واستئصال البوليبات واستخراج الأجسام في القصبات وعلاج دوالي المرئ .
// انتهى //
17:05ت م
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