المنامة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,410.20 بارتفاع قدره 11.95 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 629.32 بارتفاع قدره 9.09 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و995 ألفا و184 سهما بقيمة إجمالية قدرها 959 ألفا و451 دينارا بحرينيا نفذت من خلال 100 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.88% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //17:10ت م0181