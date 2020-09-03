واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما.وبحث الجانبان خلال الاتصال، الجهود المشتركة لمكافحة كوفيد-19، وتعزيز منظومة بناء الأمن الصحي كإحدى الأولويات للسياسة الخارجية.وأكدا أهمية الدور الذي يلعبه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، الذي يأخذ في الحسبان الاحتياجات المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة.// انتهى //17:29ت م0182