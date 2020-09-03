سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري
الخميس 1442/1/15 هـ الموافق 2020/09/03 م واس
واشنطن 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، الجهود المشتركة لمكافحة كوفيد-19، وتعزيز منظومة بناء الأمن الصحي كإحدى الأولويات للسياسة الخارجية.
وأكدا أهمية الدور الذي يلعبه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، الذي يأخذ في الحسبان الاحتياجات المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة.
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17:29ت م
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