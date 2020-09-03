الباحة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم, خلال زيارته منطقة الباحة، رؤساء وممثلي أندية المنطقة، واستمع إلى الملاحظات والمقترحات، التي من شأنها الارتقاء برياضة الوطن بشكل عام، وأندية الباحة بشكل خاص، ودراسة سبل تطويرها والنهوض بها لتصبح بيئة ملائمة ومناسبة لجميع رياضيي المنطقة، لتسهم - بمشيئة الله - في صقل وتنمية المواهب، ليمثلوا المنتخبات السعودية في المستقبل خير تمثيل.من جانب آخر، زار سمو وزير الرياضة خلال جولته الميدانية في المنطقة، مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، واستمع خلالها إلى شرح مفصل من قبل مدير المشروع، وتفاصيل أعمال التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة لإنهائها، كما تفقد سموه مرافق المنشأة بما فيها ملاعب كرة القدم وكذلك الملاعب الأخرى، إضافة إلى بيوت الشباب، بهدف الوقوف على احتياجات المدينة الرياضية كافة وبحث سبل تطويرها وتحسينها لخدمة رياضيي المنطقة، وأندية الباحة على وجه الخصوص.// انتهى //17:31ت م0184