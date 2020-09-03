جدة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسزار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المكلف المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه عدد من قيادات شؤون التعدين والهيئة أمس, جامعة الملك عبدالعزيز التقى خلالها بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعدد من الوكلاء وعمداء الكليات بالجامعة لبحث سبل التعاون بين الجامعة وشؤون التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.وعُقد لقاء جرى خلاله الاطلاع على آخر التطورات فيما يتعلق بسير أعمال مبادرات إستراتيجية التعدين والجهود التي تبذلها الوزارة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، التي ركزت بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة وتطوير الاستثمار التعديني ، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ، الذي من المتوقع له أن يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي أربعة أضعاف إلى 240 مليار ريال، وكذلك توليد أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030م ، الأمر الذي يتطلب من الآن بناء قدرات بشرية وطنية تتولى إدارة وتشغيل مختلف الوظائف النوعية في القطاع .وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات التعليم وتطوير المواهب التي من بين مستهدفاتها إعداد وتطوير البرامج الأكاديمية في الجامعات السعودية في التخصصات ذات الصلة بقطاع التعدين، وإعداد برامج لتوجيه المنح الدراسية في التخصصات التي تتطلب تغطية احتياجات الوظائف على المدى القريب، وإعداد وتكثيف البرامج المهنية في المملكة من خلال توسيع نطاق استيعاب المعهد السعودي التقني للتعدين ، والمساعدة على أن تؤدي الخطط المستقبلية لمخرجات التعليم لتحقيق طموحات القطاع فيما يخص سعودة وظائفه بنسبة تصل إلى أكثر من 50٪ بحلول عام 2025م .وركز اللقاء على وجود وظائف في قطاع التعدين تتطلب تعليماً جامعياً أو مهنياً متخصصاً ، ومن المقترحات ، لتوفير هذا المتطلب الوظيفي ، مواصلة الاهتمام بالأساس العلمي والبرامج الأكاديمية في مجال الجيولوجيا التطبيقية وهندسة التعدين ، بما يتواءم مع مستهدفات القطاع، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات تعدينية جديدة وتقوية الكفاءات السعودية الأكاديمية والعلمية في هذا المجال لتخدم وظائف القطاع الحالية والمستقبلية .كما نوقش التعاون من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب فيما يخص إنجاز مبادرات التعدين ، ودراسة إمكانية التكامل ما بين جميع الأقسام والكليات التي تخدم قطاع علوم الأرض والتعدين في الجامعة، ودراسة إحياء فكرة معهد الجيولوجيا التطبيقية، وتشكيل فريق عمل بين الجامعة والوزارة وهيئة المساحة لتخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بالأعمال المشتركة التي تخدم الجميع .وخلص اللقاء إلى كيفية جذب الطلاب إلى قطاع التعدين من قبل الوزارة والشركات التي تعمل في قطاع التعدين ، استناداً إلى التحول الكبير في كلية علوم الأرض التي تحرص على تخريج طلاب يتمتعون بجودة تعليمية عالية ، وإمكانية أن يستفيد الطلاب من مشاريع مبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في اكتساب المعرفة والخبرة في هذا المجال .// انتهى //17:34ت م0187