القدس المحتلة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 53 مستوطنا و70 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى 11 عنصرا من مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى.// انتهى //17:52ت م0197