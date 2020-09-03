المذنب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واستستعرض جمعية شموخ على هامش الفعاليات المصاحبة لمهرجان سكرية المذنب الحمراء والمقام حالياً بالسوق المركزي للخضار والتمور، خدماتها التي تقدمها لمستفيدي محافظة المذنب والمراكز التابعة لها، والمشتملة على الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والفكرية، حيث تمثلت المشاركة بركن تعريفي ببرامج الجمعية وخدماتها ومشاريعها والفئات المستفيده منها.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله العتيق, أن الجمعية أتت لتلبية احتياج محافظة المذنب وتُعنى بذوي الإعاقة، وتهتم بهم وتقدم لهم البرامج التثقيفية والعلاجية , مشيراً إلى أن الجمعية ستكون مركزاً خادماً لذوي الإعاقة بجميع مراحلها سواء كانت الإعاقة حركية أو فكرية.// انتهى //18:02ت م0199