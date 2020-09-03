الباحة 15 محرم 1442هـ الموافق 03 سبتمبر 2020م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حرصه على تنفيذ كل المقترحات والتوصيات التي تدل على ضرورة ممارسة الرياضة بالمنطقة والمناطق الأخرى, مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تطوير مدينة الملك سعود الرياضية التي سيتم الانتهاء منها خلال شهر بإذن الله.جاء ذلك خلال حضور سموه ورشة عمل "الرياضة وسبل تطويرها في منطقة الباحة"، التي عقدتها الهيئة الاستشارية بإمارة الباحة اليوم الخميس، وذلك بمحافظة بلجرشي، حيث قال سموه : "مشروع منشأة نادي الحجاز الذي بلغ نسبة الإنجاز فيه 80 في المئة، سيتم طرحه خلال الأشهر المقبلة لمقاول آخر، ليتم العمل عليه واستفادة النادي منه"، مشيرًا إلى مناقشة أوضاع نادي الفروسية بمحافظة العقيق بالمنطقة مع مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وبحث سبل تطويره بإذن الله.كما نوّه سموه بأنه تم عقد اجتماع سابق مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، من أجل تنفيذ العديد من البرامج التي تفيد الشباب على مستوى المملكة.وقد تخلل الورشة عرض مرئي عن وضع الرياضة في منطقة الباحة، وورقة عمل بعنوان "أندية الباحة.. المعوقات والحلول"، قدمها رئيس نادي الحجاز عبدالله بن عبدالواحد الغامدي, بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان "رحلة نادي العين الرياضي"، قدمها نائب رئيس النادي سليمان بن علي الغامدي, وورقة عمل بعنوان "دورة جامعة الباحة في تنمية الرياضة بالمنطقة", وورقة أخرى بعنوان "الميزة النسبية للباحة والتوقعات"، قدمها عضو الهيئة الاستشارية بإمارة المنطقة الدكتور منصور بن عبدالعزيز الدعجاني.واختتمت الورشة بعدد من التوصيات، منها التنسيق مع أمانة المنطقة والجهات ذات العلاقة، لتحديد وإقامة ساحات رياضية متكاملة وموزعة على مستوى المنطقة, بالإضافة إلى إدراج احتياجات المنطقة كأولوية في خطة الوزارة وبرامج رؤية المملكة 2030م المتعلقة بالرياضة, ودعم الرياضات التي تتناسب مع بيئة المنطقة، وخاصة الرياضات الجبلية.// انتهى //18:10ت م0201