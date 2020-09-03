الرياض 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسكشفت اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن وجود 75 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية في العاصمة الرياض ومحافظاتها تقدم خدماتها التعليمية والتأهيلية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم .وتضم اللجان مجموعة من الكوادر المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والتخاطب والمجال النفسي التي تتولى مهام الإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية في المنطقة من خلال الزيارات التتبعية والتقييمية طوال العام لمتابعة سير العمل ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية عن جميع الخدمات المقدمة بما في ذلك جودة التجهيزات والمباني والكادر الوظيفي بالإضافة إلى دراسة طلبات افتتاح المراكز الجديدة تمهيداً لإصدار التصاريح وفق ضوابط محددة.يذكر أن ملكية هذه المراكز تعود لشركة أو مؤسسة أو ملكية فردية حسب السجل التجاري للمركز، كما أن بعضها مراكز غير حكومية و تابعة لجمعيات خيرية أو لجنة تنمية، وتنقسم إلى قسمين: مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر سنتين وما فوق، والذكور من سنتين إلى 12 سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عامًا وما فوق.// انتهى //18:17ت م0202