مقديشو 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسوزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال مئات السلال الغذائية على المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا في ضواحي العاصمة مقديشو ومخيمات دينيلي.وأفاد بيان صادر عن مكتب الندوة في العاصمة الصومالية مقديشو أن المستفيدين من المساعدات أكثر من 1000 أسرة من الفقراء والمحتاجين والأيتام والنازحين بهدف التخفيف عنهم وتوفير بعض ما يحتاجونه في ظل هذه الظروف الصعبة بعد تقييد الحركة والتنقل وانتشار العدوى.// انتهى //18:26ت م0204