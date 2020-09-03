بيروت 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الذي أطلعه على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس لتشكيل الحكومة.وصرح الرئيس المكلف مصطفى أديب للصحفيين، بعد اللقاء، فقال: "التقيت فخامة الرئيس ووضعته في أجواء الاستشارات النيابية التي أجريتها يوم أمس مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات الداهمة، وخصوصا تداعيات انفجار مرفأ بيروت والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية".وأضاف: "قناعتي ورغبتي هي في أن يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة أخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ، واتفقت مع فخامة الرئيس على أن نبقى على تواصل، وإن شاء الله نوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة".وعما إذا كان يرغب بأن تكون الحكومة كلها من الأخصائيين، قال: "الهدف هو أن يكون هناك فريق عمل متجانس يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات".// انتهى //18:27ت م0205