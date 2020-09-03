عمّان 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 69 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.// انتهى //18:42ت م0208