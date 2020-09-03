بروكسل 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسالتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي عبر الدائرة المغلقة مع الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان إيمون غيلمور.وشارك في اللقاء عدد من المختصين في شون حقوق الإنسان في مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، حيث تمحور النقاش حول تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والمسائل ذات الصلة.// انتهى //18:43ت م0209