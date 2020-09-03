نيويورك 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية فيتنام لدى الأمم المتحدة السفير دانغ دين كوي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلاده.وقدم معالي السفير المعلمي، شكره لسفير جمهورية فيتنام على الدعوة، معرباً عن تمنياته لجمهورية فيتنام وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.شارك في الحفل الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور تيجاني محمد باندي، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.// انتهى //18:45ت م0210