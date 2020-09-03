المدينة المنورة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسعقد المدير العام لتعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم -عبر الاتصال المرئي- اليوم, لقاء بالقيادات المدرسية بالمنطقة للبنين والبنات، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية ومديري إدارتي الإشراف.واستعرض اللقاء عمليات الدعم والمساندة التي تقدمها المدارس للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، المتعلقة بسير العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية, ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، والتأكيد على تفعيل الشراكة بين الأسرة والمدرسة في هذا العام الدراسي الاستثنائي من خلال التعاون الكامل في تفعيل وتهيئة الفصول الافتراضية للطلاب والطالبات على مدى الفترة المحددة لذلك وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح رحلة التعليم عن بعد من خلال منصة " مدرستي " والقنوات التعليمية الأخرى التي أعدتها الوزارة.ونوه العبدالكريم بالدعم الكبير من القيادة لقطاع التعليم وتوفير الإمكانيات والدعم المتواصل لاستمرار رحلة التعليم, مؤكداً أن دور المعلّم والقيادات المدرسية هو الأهم في العملية التعليمية من خلال التحفيز والتشجيع وبث روح التفائل والأمل في نفوس الطلاب, مهيباً بأولياء الأمور إلى رفع تفاعل أبنائهم مع منصة "مدرستي" والفصول الافتراضية في منازلهم، والاستفادة من جميع الإمكانيات التي وفرتها وزارة التعليم وقناة "عين" التعليمية الفضائية.وفي ختام اللقاء اطلع مدير التعليم على عدد من التجارب والمبادرات المتميزة لقيادات المدارس ( بنين - بنات ).// انتهى //19:46ت م0223