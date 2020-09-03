عسير 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسكشفت صحة عسير، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل المنطقة منذ انطلاقها في شهر مارس 2020 بلغ 1157385 مستفيداً, وذلك من خلال 9 نقاط شملت "قرضة والحريضة وسعيدة الصوالحة والمجاردة والثويلة والحبيل ووادي الحياة والعوص وجمعة ربيعة".وأوضحت أنه تم تنفيذ مهام نقاط الفرز البصري بمشاركة أكثر من 180 ممارساً صحياً من منسوبي صحة عسير بالتعاون مع صحة بيشة لتغطية المنافذ الأخرى التابعة لهم، حيث يتم الكشف المبكر عن عوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا.كما قدّمت نقاط الفرز خدمات التوعية الصحية للمواطنين والمقيمين حول كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية والمحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة.// انتهى //20:07ت م0224